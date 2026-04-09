Αινιγματικός Κουρέτας …

Στη “Ραδιοφωνική Λέσχη Τρικάλων” μίλησε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας δίνοντας απαντήσεις σε αρκετά θέματα, εκτός από ένα το οποίο άφησε σκοπίμως να αιωρείται: «Θα κάνετε αλλαγές σε πρόσωπα;» ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο Ευαγγελία Σωτηρίου, ωστόσο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση περιοριζόμενος σε ένα «δεν ξέρω, θα δούμε …».

Ο διάλογος μπορεί να έγινε στον (ραδιοφωνικό) αέρα, εντούτοις αφορά θέμα που δεν είναι στον αέρα. Περιγράφοντάς το με ποδοσφαιρικούς όρους, καταγράφουμε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί εντόνως η πληροφορία ότι η αντιπεριφερειάρχης Χρύσα Ντιντή έχει δεχτεί ήδη μια …κίτρινη κάρτα και λίγο έλλειψε να αντικρίσει και την …κόκκινη. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι είδαν τον περιφερειακό σύμβουλο Σάκη Ξάφο να παίρνει εντολή να σηκωθεί από τον πάγκο και να κάνει ζέσταμα …

