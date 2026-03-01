Αεροπορικό χάος στη Μέση Ανατολή: Αγωνία, εγκλωβισμένοι και Θεσσαλοί – σχέδιο επαναπατρισμού

Η ραγδαία κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από τις πρόσφατες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν έχει προκαλέσει ένα από τα πιο σοβαρά κύματα αναταραχής στις διεθνείς αερομεταφορές. Χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Ισραήλ, το Ιράκ, το Κατάρ και άλλες έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους, με αποτέλεσμα χιλιάδες πτήσεις να ακυρωθούν και δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να μείνουν «παγιδευμένοι» στην περιοχή και πέραν αυτής.

Αναμονή και φόβος στα αεροδρόμια

Σε διεθνή αεροδρόμια του Κόλπου — κυρίως στα Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και Σάρτζα των ΗΑΕ — επικρατεί το αδιαχώρητο. Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους υπάρχουν και ομάδες Ελλήνων ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει σύντομες διακοπές ή συνδέσεις πτήσεων. Περίπου 25 Έλληνες αναφέρθηκε ότι παραμένουν στη Σάρτζα περιμένοντας οδηγίες για το πότε θα καταφέρουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

«Από το πρωί είμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα, η πτήση μας ακυρώθηκε και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την πρεσβεία», λέει ένας Έλληνας ταξιδιώτης στο Ντουμπάι, περιγράφοντας την αγωνία και την έλλειψη βεβαιότητας για το αν και πότε θα πετάξουν πίσω.

Μαρτυρίες από Μπαχρέιν και Ντουμπάι

Έλληνες που ζουν ή ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή περιγράφουν σκηνές που μοιάζουν με κατάσταση πολεμικού συναγερμού: σειρήνες, εκρήξεις και μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους. Ένας κάτοικος Μπαχρέιν καθιστά σαφές πως η αβεβαιότητα υπερβαίνει την καθυστέρηση πτήσεων — «Μας στέλνουν μηνύματα να προσέχουμε, ο φόβος δεν είναι τόσο στους δρόμους όσο από τις οβίδες που πέφτουν».

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Βασίλης Μίγκος, Έλληνας που ζει χρόνια στο Μπαχρέιν, περιγράφει πως οι εκρήξεις και οι σειρήνες διακόπτουν τον ύπνο και την καθημερινότητα, ενώ ο ίδιος και άλλοι Έλληνες παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις της ελληνικής πρεσβείας.

Θεσσαλοί και άλλοι Έλληνες εγκλωβισμένοι

Από τη Θεσσαλία, συγκεκριμένα Βολιώτες που ταξίδεψαν για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους βρέθηκαν ξαφνικά εγκλωβισμένοι στο Ισραήλ όταν ο εναέριος χώρος έκλεισε και οι πτήσεις ακυρώθηκαν την ημέρα που επρόκειτο να επιστρέψουν. Οι ίδιοι μένουν προσωρινά στα ξενοδοχεία μαζί με άλλους Έλληνες, περιμένοντας νέα για την επαναφορά των πτήσεων ή άλλη λύση επιστροφής.

Πόσοι Έλληνες ζητούν βοήθεια;

Η ελληνική πρεσβεία στα ΗΑΕ έχει λάβει τουλάχιστον 1.500 αιτήματα επαναπατρισμού από Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με διεθνείς δημοσιεύσεις. Παράλληλα, περίπου 35.000 Έλληνες ζουν μόνιμα στα ΗΑΕ, πολλοί από τους οποίους βιώνουν φόβο, αβεβαιότητα και ανησυχία για την άμεση ασφάλεια των οικογενειών τους.

Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης

Μέσα σε συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν, η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης:

Ενεργοποίηση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών , με στόχο να κρατά ανοιχτή επικοινωνία με εγκλωβισμένους πολίτες και να συλλέγει στοιχεία για τις ανάγκες τους.

, με στόχο να κρατά ανοιχτή επικοινωνία με εγκλωβισμένους πολίτες και να συλλέγει στοιχεία για τις ανάγκες τους. Έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών και συστάσεων για όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες και να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση από τις πρεσβείες και προξενικές αρχές.

για όσους βρίσκονται στην περιοχή, ώστε να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες και να λαμβάνουν έγκαιρη ενημέρωση από τις πρεσβείες και προξενικές αρχές. Σχέδιο επαναπατρισμού που περιλαμβάνει πιθανή χρήση στρατιωτικών ή ειδικών πτήσεων εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας — σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Οι ελληνικές αρχές ζητούν από τους πολίτες που επηρεάζονται να παρακολουθούν στενά τις ειδοποιήσεις των αεροπορικών εταιρειών και των ελληνικών διπλωματικών αποστολών, ενώ υπάρχουν διαρκείς προσπάθειες ενημέρωσης για κάθε νέα εξέλιξη.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες απο Μέγκα και Σκάι)