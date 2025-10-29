Αγώνας ταχύτητας για το Χιονοδρομικό Περτουλίου – έτοιμος ο διαγωνισμός για τη μίσθωση

Μεγάλο στοίχημα αποτελεί για τον δήμο Πύλης η έγκαιρη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου στη φετινή χειμερινή σεζόν.

Ο δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας μιλώντας σήμερα στον “Ζυγό”, τόνισε πως η μονομετοχική εταιρεία, πού έχει την ευθύνη για τον χιονοδρομικό, και ο πρόεδρός της Κώστας Ούτρας έχουν ετοιμάσει τους όρους του ανοιχτού διαγωνισμού, ύστερα μάλιστα και από ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων του δήμου.

Σύμφωνα αυτούς, το αρχικό ποσό προσφορών του ενοικίου ορίζεται στο ποσό των 40.000€ για όλες τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου ( lift και σαλέ) ενώ οι υποψήφοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 20.000€ όπως επίσης και εγγυητική καλής εκτέλεσης με ποσοστό 10% επί του προσφερόμενου ενοικίου.

Η παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου θα είναι για 25 χρόνια ενώ θα προβλέπεται και επιπλέον πενταετής επέκταση της σύμβασης.

Τόνισε, κλείνοντας, είπε πως το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο, εκτιμώντας παράλληλα ότι το χιονοδρομικό θα ανοίξει κανονικά φέτος.

trikalaenimerosi.gr