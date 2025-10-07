Αγρότης κοιμάται έξω από γραφείο του Κώστα Σκρέκα διαμαρτυρόμενος για τις καθυστερήσεις του …ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένας Τρικαλινός αγρότης έχει κατασκηνώσει από το πρωϊ της Τρίτης στην οδό Ανδρούτσου, έξω από το πολιτικό γραφείο του γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα, διαμαρτυρόμενος για τα χρήματα που –όπως υποστηρίζει– του οφείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχοντας μαζί του ένα ράντσο, κουβέρτες και δύο καρέκλες, έχει εγκατασταθεί στο πεζοδρόμιο κάνοντας σιωπηλή διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, που ονομάζεται Καραμέτος και κατάγεται από τον Άγιο Βησσαρίωνα, η πολύμηνη καθυστέρηση στις πληρωμές τον έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Μάλιστα, όπως δηλώνει, θα ξεκινήσει απεργία πείνας, όχι μόνο για τη δική του υπόθεση, αλλά και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον πατέρα του δυστυχήματος των Τεμπών, Νίκο Ρούτσι.

Πάντως όπως αποκάλυψε ο ίδιος, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Κώστα Σκρέκα ο οποίος τον ενημέρωσε ότι το προσωπικό του γραφείου είναι στη διάθεσή του για να του προσφέρουν φαγητό, ή αν θέλει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Φωτο trikalawie.gr