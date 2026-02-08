Αγρότες: Συλλαλητήριο στα Τρίκαλα πριν την κάθοδο στην Αθήνα

Στη διοργάνωση συλλαλητηρίου προχωρούν οι αγρότες των Τρικάλων, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 10 Φεβρουαρίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ως προθέρμανση για το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται στην Αθήνα (πλατεία Συντάγματος), την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου μετά από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα μεταβούν στην πρωτεύουσα την Παρασκευή και θα παραμείνουν έως και το Σάββατο, οπότε και θα αποχωρήσουν.

trikalaenimerosi.gr