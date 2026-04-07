Αγρότες απο την Καρδίτσα έκλεισαν Πασχαλιάτικα τον Ε65 για μισή ώρα

Στον κόμβο του Ε65 επέστρεψαν σήμερα …Μεγάλη Τρίτη αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού Καρδίτσας.

Τα πρώτα αγροτικά μηχανήματα εμφανίστηκαν στις 12.00 ενώ αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο εμποδίζοντας τις εισόδους – εξόδους του κόμβου ώστε τα τρακτέρ να μην μπορούν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο.

Τελικά, ύστερα απο συμφωνία, η αστυνομία επέτρεψε την άνοδο περιορισμένου αριθμού αγροτικών μηχανημάτων στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία διακόπηκε για μισή ώρα. Όση χρειάστηκε για να μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ Κ. Τζέλλας, πάνω στον Ε65, και η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε στη 1:30 μετά το μεσημέρι.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων πληρωμών, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, μαζί με επιστροφή των χρημάτων που, όπως υποστηρίζουν, έχουν χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, ζητούν να αποδοθούν ευθύνες σε όσους θεωρούν υπεύθυνους, ανεξαρτήτως θέσης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η επιβολή πλαφόν στις τιμές λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αγροτικών εφοδίων στα επίπεδα προ πενταετίας, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο με τιμή στο 1 ευρώ το λίτρο, φθηνό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων, η διαγραφή χρεών προς τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, η παύση των διώξεων και των αγροτοδικείων, καθώς και η απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο.

trikalaenimerosi.gr

Φωτογραφικό υλικό απο karditsalive.net