Αγροτικό μπλόκο στον Ε65 – τα τρακτέρ έκλεισαν το ρεύμα προς Τρίκαλα

Δυναμικό ξεκίνημα είχε η αγροτική κινητοποίηση στη Δυτική Θεσσαλία το μεσημέρι της Κυριακής. Αιφνιδιάζοντας τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στον κόμβο του Ε 65 στην Καρδίτσα οι αγρότες κατάφεραν να ανέβουν με τα τρακτερ τους πανω στον αυτοκινητόδρομο δείχνοντας τις προθέσεις τους για τη δυναμική των κινητοποιήσεών τους.

Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την περιοχή της Ανάβρας οι οποίοι κατευθυνθηκαν στο σημείο συναντησης μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας. Για πρώτη φορά με τα τρακτέρ τους πέρασαν στον Ε65 για να μεταβούν στον κόμβο του Δέλτα στην Καρδίτσα όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.

Εκεί κατέφθασαν αγρότες από διάφορες περιοχές με τα τρακτέρ τους οι οποίοι επιχειρησαν να ανέβουν στον Ε65 σπάζοντας το μπλόκο των αστυνομικών στην έξοδο προς Λαμία. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν προσωρινά όμως εκείνοι κατευθύνθηκαν στην απέναντι πλευρά και ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο από το ρεύμα προς Τρίκαλα.

