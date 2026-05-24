Αγριογούρουνα εμφανίζονται μέχρι και στην Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας – Έντονη ανησυχία στο Ζάρκο

Ανησυχία προκαλούν στους κατοίκους αλλά και στους διερχόμενους οδηγούς οι συνεχείς εμφανίσεις αγριογούρουνων στην περιοχή του Ζάρκου, ακόμη και πάνω στην Εθνική Οδό τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και οδηγών που επικοινώνησαν με το KriniLive.gr, μεγάλες αγέλες αγριογούρουνων κινούνται πλέον από άκρη σε άκρη στην περιοχή, φτάνοντας μέχρι τους κεντρικούς δρόμους και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για ατυχήματα.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ομάδα αγριογούρουνων εμφανίστηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και οδηγοί να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα.

Το φαινόμενο φαίνεται να παρουσιάζει αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, προκαλώντας φόβο και έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε όσους κινούνται καθημερινά στον δρόμο.

Οι πολίτες ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα πρόληψης και προστασίας, ώστε να αποφευχθεί κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα.