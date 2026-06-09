Ίδρυση εταιρείας μπισκοτοποιϊας στην Κοζάνη απο τα παιδιά της οικογένειας Τζιωρτζιώτη

Νέα επιχειρηματική κίνηση στον χώρο της μπισκοτοποιίας πραγματοποιεί η οικογένεια Τζιωρτζιώτη, καθώς καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση της εταιρείας «Μπισκοτοποιία Βανίλια Ι.Κ.Ε.» με έδρα τη Σιάτιστα Κοζάνης. Στο νέο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν τα παιδιά του ιδρυτή της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, σε μια εξέλιξη που έρχεται λίγους μήνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Capital.gr (Ξανθή Γούναρη), στη νέα εταιρεία συμμετέχουν οι Στέφανος, Μόδεστος και Σοφία Τζιωρτζιώτη με ποσοστό 24,5% έκαστος, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (26,5%) κατέχει ο Γεώργιος Αναστασίου, ο οποίος αναλαμβάνει και τη διαχείριση της εταιρείας. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Η «Μπισκοτοποιία Βανίλια Ι.Κ.Ε.» έχει ως αντικείμενο την παραγωγή μπισκότων, παξιμαδιών, αρτοσκευασμάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, καθώς και τη χονδρική εμπορία σχετικών ειδών. Το καταστατικό προβλέπει επίσης δραστηριότητες γύρω από βάφλες, γκοφρέτες και άλλα γλυκά σνακ.

Η ίδρυση της νέας εταιρείας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται ενώ η υπόθεση της τραγωδίας στη Βιολάντα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον Ιανουάριο του 2026 είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, με τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη να αντιμετωπίζει σοβαρές ποινικές εκκρεμότητες.

Ο Στέφανος Τζιωρτζιώτης παραμένει παράλληλα αντιπρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της Βιολάντα, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η νέα εταιρεία ενδέχεται να λειτουργήσει είτε συμπληρωματικά είτε ως νέα επιχειρηματική βάση της οικογένειας στον χώρο των μπισκότων.

Η Βιολάντα είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές μπισκοτοβιομηχανίες με εξαγωγική δραστηριότητα και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Τρίκαλα και Λάρισα.

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει έντονο σχολιασμό τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να συνδέουν τη νέα εταιρική κίνηση με την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικογενειακής παρουσίας στον κλάδο της μπισκοτοποιίας.

Γιώργος Δεληχάς, thessaliaeconomy.gr

* Στη φωτογραφία το εργοστάσιο της Λάρισας