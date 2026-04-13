Ήπιος ο καιρός τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα στα Τρίκαλα – προσφέρεται για κοντινές “αποδράσεις”

Ιδανικές για εξορμήσεις και κοντινές αποδράσεις διαμορφώνονται οι καιρικές συνθήκες σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, στη Θεσσαλία, με τον καιρό να ευνοεί όσους επιλέγουν να αξιοποιήσουν την αργία στην ύπαιθρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, ο καιρός κινείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές ώρες καθώς και ήπιους ανέμους

Η θερμοκρασία παραμένει σε ευχάριστα επίπεδα για την εποχή, χωρίς έντονα φαινόμενα, κάτι που καθιστά τη μέρα κατάλληλη για υπαίθριες δραστηριότητες.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και την Κυριακή του Πάσχα, με γενικά βελτιωμένο καιρό και περιορισμένες μόνο τοπικές αστάθειες, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Μικρή αστάθεια στα ορεινά

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, οι περιπτώσεις βροχής στα ορεινά της Θεσσαλίας κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, φαινόμενα όμως περιορισμένης διάρκειας.

Η γενική εικόνα των ημερών δείχνει ότι το φετινό Πάσχα κυλά με ήπιες καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, παρά τις κατά τόπους εναλλαγές της άνοιξης.

Για τους εκδρομείς, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για χαλάρωση και επιστροφή στη φύση, πριν την αυριανή επιστροφή στην καθημερινότητα.

