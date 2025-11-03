Έφυγε από τη ζωή 38χρονος Τρικαλινός αστυνομικός

Πέθανε σε ηλικία 38 ετών, προκαλώντας θλίψη, ο αστυνομικός Γιώργος Νικλήτσας.

Ήταν πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία ενώ, όπως αναφέρει το goal-trikala.gr, αγωνιζόταν επί σειρά ετών στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με παρουσίες σε Αρδάνι, Πρόδρομο και Κεραυνό Βασιλικής ενώ φόρεσε και την φανέλα των Τρικάλων στην Γ’ Εθνική.

Ο Γιώργος Νικλήτσας υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 3χρονου κοριτσιού.

Κηδεύεται αύριο στις 11 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Αρδάνι.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κατερίνα Τσίγκα

Η ΚΟΡΗ Ειρήνη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ηλίας Νικλήτσας

Δημήτριος Τσίγκας και Αποστολία Μπούτσια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αλίκη Νικλήτσα και Μάκης Ρέμπελος

Χρήστος Τσίγκας ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..

2) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στην εκκλησία θα υπάρχει κυτίο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .