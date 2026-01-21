Έφυγε από τη ζωή η Νεκταρία – Μαρία Σωφρονά μόλις 6 ετών

Ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών, η Νεκταρία-Μαρία Σωφρονά, έσβησε το πρωί της Τετάρτης. Κηδεύεται την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Παναγιώτης – Ιωάννης Σωφρονάς & Δάφνη Τσιάτσιου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αθανάσιος, Ηλιάνα, Δημήτριος

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων, την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .