Έφοδος στις φυλακές Τρικάλων: Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και κινητά

Έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων, με στόχο τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διεξήχθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων σε κελί όπου κρατούνταν τρεις αλλοδαποί άνδρες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Τρεις χάρτινες συσκευασίες με άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους 2,7 γραμμαρίων ,

με άγνωστα τριμμένα ναρκωτικά δισκία, συνολικού βάρους , Μία χάρτινη συσκευασία με άγνωστη σκόνη, βάρους 0,9 γραμμαρίων ,

με άγνωστη σκόνη, βάρους , Ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και

και Ένα κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM.

Οι τρεις κρατούμενοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού.

Παράλληλα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν σε αίθριο χώρο του καταστήματος τέσσερα αυτοσχέδια δέματα, μια συσκευασία καπνού, μία σακούλα και δύο κουτιά γάλακτος, τα οποία περιείχαν συνολικά:

Νάιλον συσκευασία με ηρωίνη σε μορφή βράχου , βάρους 48 γραμμαρίων ,

, βάρους , Δύο νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη (σε μορφή βράχου και σκόνης), συνολικού βάρους 31 γραμμαρίων ,

(σε μορφή βράχου και σκόνης), συνολικού βάρους , Νάιλον συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας , βάρους 61,2 γραμμαρίων ,

, βάρους , Επτά κινητά τηλέφωνα ,

, Τέσσερις κάρτες SIM ,

, Έξι καλώδια φόρτισης και

και Δύο καλώδια handsfree.

Το προανακριτικό έργο έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, η οποία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες τα απαγορευμένα αντικείμενα βρέθηκαν εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

