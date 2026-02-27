Έφοδος σε σπίτι με αστυνομικό σκύλο για ναρκωτικά – Χειροπέδες σε 67χρονο

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ένας 67χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, από τους αστυνομικούς διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου “Lauri”, κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης συνολικού βάρους 138 γραμμαρίων

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.