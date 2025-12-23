Έφη Λεβέντη: Κάτω 30% ο Μύλος λόγων των μπλόκων – χάθηκαν οι σχολικές εκδρομές

Μείωση της επισκεψιμότητας άνω του 30% καταγράφεται ήδη στον Μύλο των Ξωτικών λόγω των μπλόκων των αγροτών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του protothema.gr .

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του e-trikala Εφη Λεβέντη, οι σχολικές εκδρομές που αναμένονταν την περασμένη εβδομάδα χάθηκαν, αφού τα σχολεία δεν ρίσκαραν διαδρομές έξι και επτά ωρών για να φτάσουν στα Τρίκαλα.

Οπως επισημαίνει, φέτος ο δήμος είχε επενδύσει ιδιαίτερα στον Μύλο, επεκτείνοντάς τον με νέους χώρους και δραστηριότητες, αλλά η πτώση στην επισκεψιμότητα είναι στο 30%, ενώ εκδρομείς που επισκέπτονται την πόλη με πούλμαν, παρά την ταλαιπωρία, αποφεύγουν βόλτες στην πόλη, διανυκτερεύσεις: Επισκέπτονται δυο- τρεις ώρες το πάρκο στον Πύργο Ματσόπουλου και φεύγουν. Κι όμως, για τα Τρίκαλα αυτή η εορταστική περίοδος δίνει ζωή στην οικονομική δραστηριότητα: εστίαση, ξενοδόχοι, εμπορικά καταστήματα περιμένουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδρομή από την Αθήνα προς τα Τρίκαλα ξεπερνά λόγω των μπλόκων τις έξι ώρες και από τη Θεσσαλονίκη απαιτούνται 4 ώρες αντί για 2,5. Η μεγαλύτερη μείωση επισκεψιμότητας καταγράφεται από τη νότια Ελλάδα.

