Έτοιμη να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα Διάβας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη γέφυρα στη Διάβα Καλαμπάκας, με την τελική ασφαλτόστρωση να πραγματοποιείται τις τελευταίες ημέρες.

Το έργο παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένο και αναμένεται άμεσα να δοθεί σε κυκλοφορία, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Η αποκατάσταση της γέφυρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η παλιά γέφυρα Διάβας ήταν μια κομβική υποδομή μήκους περίπου 200 μέτρων που συνέδεε την Καλαμπάκα με τον ορεινό όγκο και εξυπηρετούσε 30-50 χωριά.

Κατασκευάστηκε το 1982 και είχε ήδη υποστεί ζημιές το 2016, οπότε ανακατασκευάστηκε και παραδόθηκε ξανά το 2018.

Ωστόσο, η κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 προκάλεσε καθίζηση και αστοχία στη θεμελίωση, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας για δεύτερη φορά μέσα σε επτά χρόνια.

Η καταστροφή είχε τεράστιες συνέπειες: οι κάτοικοι αναγκάζονται είτε να κάνουν τριπλάσια διαδρομή μέσω επικίνδυνου επαρχιακού δρόμου, είτε να εφαρμόζουν «διπλή μετακίνηση» (παρκάρουν στη μία πλευρά, περνούν με τα πόδια και συνεχίζουν με άλλο όχημα).

Αυτό επηρεάζει καθημερινότητα, επαγγελματικές δραστηριότητες, μεταφορά αγαθών και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη κ.λ.π.

Η νέα γέφυρα που επιτέλους ολοκληρώθηκε θα ανακουφίσει όσους την έχουν ανάγκη.

