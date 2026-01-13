Έρχονται βελτιώσεις σε ρεύμα και πετρέλαιο για τους αγρότες

Πάνω από 3,5 ώρες διήρκεσε η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου με τους 25 εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου, με τους οποίους συζήτησε τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν βελτιώσεις στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

Στο ενεργειακό κόστος εντοπίζονται οι βελτιώσεις που αποφασίστηκαν στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συμφωνήθηκε να γίνουν κινήσεις ώστε να περάσει σε όλους τους αγρότες – και σε εκείνους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές – η μείωση του ρεύματος στα 8,5 λεπτά η MWh, όπως και η αύξηση των αφορολόγητων ποσοτήτων πετρελαίου που δικαιούνται, ανάλογα με την καλλιέργεια.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρξει εφαρμογή για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απευθείας στην αντλία.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε για συνάντηση με κτηνοτρόφους την άλλη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς.

Στο μεταξύ τις κινητοποιήσεις κλιμάκωσαν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, κλείνοντας για τρεις ώρες την παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου.

Αύριο (Τετάρτη), στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας από τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με θέμα τους τρόπους κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

