Έρχεται καλοκαιρινή εβδομάδα για τα Τρίκαλα – Την Τρίτη αναμένεται η πιο ζεστή ημέρα

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλία, με τα Τρίκαλα να βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώτου ισχυρού κύματος ζέστης της φετινής άνοιξης.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η προσεχής Τρίτη αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας για την περιοχή των Τρικάλων, καθώς θερμές αέριες μάζες από την αφρικανική ήπειρο κινούνται ήδη προς την ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας, ανεβάζοντας σημαντικά τον υδράργυρο.

Η θερμή εισβολή θα επηρεάσει συνολικά τη Θεσσαλία, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στις πεδινές περιοχές των Τρικάλων, της Λάρισας και της Καρδίτσας, όπου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες.

Στα Τρίκαλα, οι συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα Μαΐου, ενώ η ζέστη αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στο κέντρο της πόλης και στις κλειστές πεδινές περιοχές του νομού.

Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι η συγκεκριμένη κυκλοφορία θερμών αερίων μαζών ευνοείται από τη θέση του υποτροπικού αεροχειμάρρου, ο οποίος μετατοπίζεται από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη προς την ανατολική Μεσόγειο, επιτρέποντας τη μεταφορά θερμού αέρα από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα.

Το κύμα ζέστης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ημέρες, με υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία αλλά και γενικότερα στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Παράλληλα, η ατμόσφαιρα αναμένεται κατά διαστήματα επιβαρυμένη από αφρικανική σκόνη, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, γεγονός που θα ενισχύσει το αίσθημα δυσφορίας κυρίως στις αστικές περιοχές.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και ευπαθείς ομάδες, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμές ώρες της ημέρας και επαρκή ενυδάτωση, καθώς πρόκειται για ένα από τα πρώτα έντονα θερμά επεισόδια της φετινής περιόδου.

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr