Έπεσε χιόνι στα ορεινά των Τρικάλων – Χειμωνιάτικος ο καιρός και την Κυριακή

Άσπρισαν οι βουνοκορφές των Τρικάλων το Σάββατο με το σκηνικό του καιρού να είναι σε κανονικούς χειμωνιάτικους ρυθμούς. Στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου (φωτό) το χιόνι έφτασε σε ικανοποιητικά επίπεδα με το κόσμο να σπεύδει να το χαρεί.

Αύριο Κυριακή, ο καιρός στην πόλη και τον νομό Τρικάλων θα κινηθεί σε χειμωνιάτικο μοτίβο με κυριαρχία των νεφώσεων, σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ψυχρή και υγρή, χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αυτό το διάστημα.

Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού

Κυριαρχία νεφώσεων: Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καλυμμένος με σύννεφα, με πιθανές διαστήματα πιο αραιής νέφωσης ή «σπασμένα σύννεφα» στο μεσημέρι και το απόγευμα.

Τοπικές βροχές: Υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών ή ψιλόβροχου κατά τις μεσημβρινές ώρες, ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω από τον αστικό ιστό και τις πεδινές εκτάσεις.

Θερμοκρασίες

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σταθερά χαμηλές, με τη μέγιστη να φτάνει περίπου τους 6–7 °C και την ελάχιστη νωρίς το πρωί να πέφτει κοντά στον 1–3 °C. Αυτά τα επίπεδα είναι χαρακτηριστικά για την καρδιά του χειμώνα στα Τρίκαλα, όπου ο Ιανουάριος συνήθως καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 8 °C και νυκτερινές κοντά στο 0–1 °C.

Τάσος Πλέντζας, trikalaenimerosi.gr