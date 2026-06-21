Έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα Τρίκαλα – Που θα φθάσει ο υδράργυρος

Με υψηλές θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, Κυριακή 21 Ιουνίου, στα Τρίκαλα. Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, ενώ νωρίς το πρωί καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 20 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς, συμβάλλοντας στη διατήρηση των ήπιων καιρικών συνθηκών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για υπαίθριες δραστηριότητες, με τη ζέστη να γίνεται περισσότερο αισθητή το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά και να διαμορφώνεται κοντά στους 25 βαθμούς.