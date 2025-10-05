Ένα ταξίδι ψυχικής αυτογνωσίας στην πόλη των Τρικάλων με οδηγό τον Νίκο Βατόπουλο

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο Μουσείο Τσιτσάνη, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Τρικαλινής Λέσχης Προβληματισμού με θέμα «Ο Πολιτισμός της Καθημερινότητας».

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η ζωή στην πόλη. Ένα ταξίδι ψυχικής αυτογνωσίας στο αστικό περιβάλλον».

Ο κ. Βατόπουλος, με αφετηρία τη σύγχρονη πόλη των Τρικάλων, μίλησε για τη σχέση του ανθρώπου με τον αστικό χώρο, την αισθητική, τη μνήμη και το βίωμα μέσα στις πόλεις, παρουσιάζοντας την Αθήνα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Σύντομες παρεμβάσεις έκαναν ο Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α. Ιωάννης Κ. Γεωργιάδης και ο Ομότιμος Καθηγητής Εργοφυσιολογίας Δρ. Γιάννης Κουτεντάκης, ενώ τον συντονισμό είχε ο Ιατρός και πρώην Δήμαρχος Τρικκαίων Χρήστος Λάππας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φίλων του πολιτισμού, της αστικής ταυτότητας και της κοινωνικής σκέψης, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις.

Ο Νίκος Βατόπουλος, με πολυετή παρουσία στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» και βαθιά γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού των πόλεων, μοιράστηκε σκέψεις και βιώματα που προκάλεσαν προβληματισμό και αίσθημα ταύτισης στο κοινό. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην ανάγκη επανανοηματοδότησης του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στις ελληνικές πόλεις.