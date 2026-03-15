Ένα ποτάμι 5.000 δρομέων πήρε μέρος στον σημερινό ημιμαραθώνιο δρόμο «Θανάσης Σταμόπουλος»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με νέο ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή ο 17ος Ημιμαραθώνιος δρόμος «Θανάσης Σταμόπουλος», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στη χώρα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς περίπου 5.000 δρομείς (σε όλες τις διαδρομές) από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον Νομό Τρικάλων για να λάβουν μέρος στον καθιερωμένο πλέον αγώνα, που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η διαδρομή των 21,1 χιλιομέτρων ξεκίνησε από την Καλαμπάκα και κατέληξε στα Τρίκαλα, σε ασφάλτινο δρόμο με ελαφρώς κατηφορική κλίση, γεγονός που ευνόησε τους αθλητές να πετύχουν πολύ καλούς χρόνους.

Ο Ημιμαραθώνιος «Θανάσης Σταμόπουλος» διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2008 από τον Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων, προς τιμήν του ιδρυτικού του μέλους Θανάση Σταμόπουλου. Στον πρώτο αγώνα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2008, συμμετείχαν περίπου 330 δρομείς, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για τα δεδομένα της εποχής.

Τα επόμενα χρόνια ο αγώνας γνώρισε συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή, ενώ το 2012 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο, καθώς οι συμμετοχές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις χίλιες.

Σήμερα, 17 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, ο ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα – Τρίκαλα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στην Ελλάδα, προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερους δρομείς, με τον πήχη της διοργάνωσης να ανεβαίνει συνεχώς.

