Ένα νέο παραποτάμιο πάρκο 4,4 εκατ. ευρώ αλλάζει τον χάρτη της Πύλης

Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του εισέρχεται ένα από τα πιο εμβληματικά έργα για τον Δήμο Πύλης, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την περιοχή και να αναδείξει το μοναδικό φυσικό τοπίο του Πορταϊκού ποταμού.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Δημιουργία υποδομών ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης του φαραγγιού του Πορταϊκού Ποταμού», συνολικού προϋπολογισμού 4.415.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει δύο βασικά υποέργα:

Υποέργο 1: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης», προϋπολογισμού 2.450.000 ευρώ
Υποέργο 2: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής», προϋπολογισμού 1.965.000 ευρώ

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου παραποτάμιου πάρκου έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων στις όχθες του ποταμού, το οποίο θα αποτελέσει έναν νέο ζωντανό πυρήνα αναψυχής, άθλησης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πολιτισμού.

Ο χώρος θα αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά, με παρεμβάσεις ενίσχυσης της βλάστησης, νέες φυτεύσεις, σύγχρονο σύστημα άρδευσης και συνολικό εξωραϊσμό, ενώ θα εξοπλιστεί με σύγχρονες υποδομές όπως τραπεζοπάγκους, χώρους υπαίθριας εστίασης, καθιστικά, φωτισμό, χώρους στάθμευσης και πληροφοριακή σήμανση.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οργανωμένες υποδομές υπαίθριας αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, πλατφόρμες θέασης, πύργοι παρατήρησης πουλιών, χώροι αθλοπαιδιών, όργανα γυμναστικής ενηλίκων, παιδότοποι, μικρό αμφιθέατρο, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις με χώρους υγιεινής και baby rooms.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη κινητικότητα, καθώς προβλέπεται η λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων (10 συμβατικά και 10 ηλεκτρικά), με δύο σταθμούς εξυπηρέτησης – έναν πλησίον του Δημαρχείου και έναν κοντά στη γέφυρα Γκίκα – δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να διασχίζουν το πάρκο και να συνδέονται με τον αστικό ιστό της Πύλης.

Το νέο πάρκο σχεδιάζεται με απόλυτο σεβασμό στην προσβασιμότητα, ώστε να είναι φιλικό και ασφαλές για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των οικογενειών.

Οι ανοικτές δημοπρασίες για την επιλογή των αναδόχων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24η Απριλίου 2026.

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαραβάς τονίζει ότι πρόκειται για ένα έργο που «θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα της περιοχής και θα αναδείξει με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον της Πύλης».

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Πύλης επενδύει στο μέλλον, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ανοιχτό και βιώσιμο χώρο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή.