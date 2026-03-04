Ένα κορυφαίο πιάνο προστέθηκε στον εξοπλισμό της αίθουσας Παπαστεριάδη

Μια σπουδαία προσθήκη κοσμεί από σήμερα τον πολυχώρο του Κτηρίου Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα. Ένα ολοκαίνουργιο πιάνο με ουρά, το φημισμένο Yamaha C3 (185 εκατοστών), κορυφαίας αξίας και ακουστικής, παραδόθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις μουσικές εκδηλώσεις της πόλης.

​Η παράδοση-παραλαβή του οργάνου έγινε σε κλίμα ενθουσιασμού, παρουσία προσωπικοτήτων που ηγούνται της πολιτιστικής και αναπτυξιακής πορείας του τόπου. Το «παρών» έδωσαν:

​Η Πρόεδρος της e-Trikala, Βίβιαν Τέγου.

​Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Βασιλένα Μητσιάδη.

​Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μουσείου Τσιτσάνη, Στέλιος Καραγιώργος.

​Ένα όργανο προδιαγραφών για έναν χώρο-κόσμημα

​Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου δεν είναι τυχαία. Το Yamaha C3, με το ιδανικό του μέγεθος στα 185 εκατοστά, θεωρείται ο «χρυσός κανόνας» για αίθουσες συναυλιών, προσφέροντας πλούσιο ηχόχρωμα και εκφραστικότητα που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς σολίστ.

​Η επένδυση αυτή μετατρέπει το Κτήριο Παπαστεριάδη σε έναν πρότυπο πολυχώρο, έτοιμο να φιλοξενήσει ρεσιτάλ πιάνου, βραδιές μουσικής δωματίου και υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές συμπράξεις, ενισχύοντας τον δεσμό του κτηρίου με τη μουσική παράδοση των Τρικάλων και το Μουσείο Τσιτσάνη.

Αχιλλέας Γραβάνης trikalaculture.gr