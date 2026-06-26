Ένα ακόμα αντιπλημμυρικό από τη ΔΕΥΑΤ – Προχωρούν τα έργα στη γέφυρα Πάσχου

Συνεχίζει η ΔΕΥΑΤ να υλοποιεί έργα ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης των Τρικάλων. Τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησαν και υλοποιούνται τα έργα για νέο αγωγό ομβρίων, στην οδό Κοσμά Αιτωλού.Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το εργοτάξιο κατά μήκος του δρόμου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Χάρης Καλλιάρας εξήγησε το εύρος των εργασιών και τη σημαντικότητά τους, μετην αντικατάσταση των αγωγών από νέους, αυξημένης χωρητικότητας. Το έργο, μάλιστα, είναι συνέχεια της αμέσως προηγούμενης παρέμβασης, τον περασμένο Απρίλιο, στην οδό Πατουλιάς, καθώς αμφότερες οι γειτονικές αυτές περιοχές δέχθηκαν μεγάλο όγκο υδάτων την περίοδο των πλημμυρών Daniel και Elias, αλλά και μεταγενέστερα.

Οι προηγούμενες παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΤ είχαν γίνει

– στην πλατεία Βουβής

– στην πλατεία Αγρότισσας

– σε τμήματα της Μπάρας (πλησίον 10ου Δημοτικού)

– στην οδό Αμαλίας

– στα Αλώνια Μπάρας (σε συνδυασμό και με τον αγωγό της Coca Cola – GWP-Med)

– στην οδό Απόλλωνος

– στην οδό Στρατηγού Σαράφη

– στην περιοχή οδού Μαβίλη.

Με τα έργα αυτά η ΔΕΥΑΤ συνεχίζει την προσπάθεια να βελτιώσει την αντιπλημμυρική προστασία σε διάφορες γειτονιές της πόλης.