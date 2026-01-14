Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα σε παράκαμψη μπλόκου στη Στερεά Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 χθες το βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, στην περιοχή των Βαγίων Βοιωτίας, οδικό δίκτυο όπου γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας λόγω των αγροτικών μπλόκων της Θήβας και του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Θήβα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά. Ο 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Λιβαδειάς.

Οπως αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας στο viotiaplus.gr το οδικό δίκτυο στο σημείο του δυστυχήματος χαρακτηρίζεται παλαιό και στενό, με ελλιπή φωτισμό, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία λόγω των αγροτικών μπλόκων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων – «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής» – είναι σε ισχύ:

Θήβα Βοιωτίας, 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών) και

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παραδρόμου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών και Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Λιβανατών (149,555η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

