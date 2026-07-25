Έλεγχοι στον Ασπροπόταμο από το Δασαρχείο Τρικάλων για παράνομη αλιεία πέστροφας – Καταγγελία του συλλόγου “Αστραίος”

Το Δασαρχείο Τρικάλων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Αστραίος», ξεκίνησε 24ωρους ελέγχους στα ορεινά ρέματα του Ασπροπόταμου για την καταστολή της λαθραλιείας και της υπεραλίευσης, στοχεύοντας στην προστασία της άγριας πέστροφας. Η δράση επικεντρώνεται στην εξάλειψη παράνομων μέσων, όπως δίχτυα και ηλεκτραλιεία, ενισχύοντας την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος μέσω της ενεργού παρακολούθησης από μέλη του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα ορεινά ποτάμια των Τρικάλων

Στον Ασπροπόταμο και τους παραποτάμους του, από το Δασαρχείο Τρικάλων

Ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Συλλόγου μας, το Δασαρχείο Τρικάλων ξεκίνησε ελέγχους στα ποτάμια της αρμοδιότητάς του για την καταστολή της λαθραλιείας και της υπεραλίευσης. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλο το 24ωρο και επικεντρώνονται στα μέσα αλιείας, στα επιτρεπόμενα όρια αλιευμάτων και στο μέγεθος των ψαριών.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της υπεραλίευσης, αλλά και της χρήσης παράνομων μέσων —όπως δίχτυα, ψαροντούφεκα, ηλεκτραλιεία κ.ά.— που πλήττουν άμεσα τους πληθυσμούς της άγριας πέστροφας στα ορεινά ρέματα του Ασπροπόταμου και των παραποτάμων του.

Η δράση αυτή αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας που έχει ανοίξει ο Σύλλογός μας με το Δασαρχείο Τρικάλων μετά από σειρά συναντήσεων και προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μέλη του Αστραίου παρακολουθούν το πεδίο και αναφέρουν κάθε περιστατικό παρανομίας στις αρμόδιες αρχές, ώστε οι έλεγχοι να έχουν ουσιαστικό και διαρκή χαρακτήρα.

Ευχαριστούμε το Δασαρχείο Τρικάλων που, παρότι υποστελεχωμένο, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας και στελέχωσε τους ελέγχους. Η προστασία των ποταμών μας και της ενδημικής πέστροφας είναι υπόθεση όλων.

Αστραίος – Πανελλήνιος Σύλλογος Fly Fishing & Προστασίας της Άγριας Πέστροφας