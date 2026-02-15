Έκλεψαν από Τρικαλινή χρήματα και κοσμήματα αξίας 44.000 ευρώ

Τέλος δεν έχουν οι απάτες εις βάρος ανθρώπων που αφελώς ενδίδουν στις μεταμφιέσεις των απατεώνων. Από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων ανακοινώθηκαν τα εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -4- ημεδαπών ανδρών, ηλικίας από 19 έως 27 ετών, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών τους.

Ειδικότερα, την 12-02-2026 το πρωί στα Τρίκαλα, οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία ημεδαπής γυναίκας, κατάφεραν να την πείσουν και να της αποσπάσουν χρυσαφικά (δαχτυλίδια κ.ά.), το χρηματικό ποσό των -44.000- ευρώ περίπου και μπαταρίες, τα οποία τύλιξε με αλουμινόχαρτο και τοποθέτησε μέσα σε σακούλα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.