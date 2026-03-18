Έκλεισε η ανάκριση στον Άρειο Πάγο – Κρίνεται η παραπομπή ή όχι Τριαντόπουλου, Αγοραστού και άλλων 6

Έναν χρόνο από την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στις 11 Απριλίου 2025 και μερικές ημέρες πριν την έναρξη της κύριας δίκης των Τεμπών, η ειδική ανακρίτρια του Αρείου Πάγου Φωτεινή Μηλιώνη έκλεισε την ανάκριση για την άσκηση ποινικής δίωξης για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Χρ. Τριαντόπουλου, αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία.

Μετά και τη χθεσινή εξέλιξη η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσει πρόταση στο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο με βούλευμά του θα κρίνει τα περί παραπομπής ή όχι του πρώην υπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη παραπομπή (ή όχι) πολιτικού προσώπου για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Μαζί με τον πρώην υφυπουργό Χρ. Τριαντόπουλο που ερευνάται ο ρόλος του (σ.σ. του «συντονιστή» σύμφωνα με συγγενείς θυμάτων) σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου («μπάζωμα») της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών θα κριθεί και η τύχη άλλων επτά αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων, για τους οποίους είχε ασκηθεί δίωξη από τον Εφέτη Ανακριτή Σωτ. Μπακαϊμη. Πρόκειται όπως είναι γνωστό για τον πρώην γενικό γραμματέα Πολ. Προστασίας, πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, πρώην συντονιστή ΠΣ, πρώην αστυνομικό διευθυντή Λάρισας και τριών ακόμη υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας.

Σημειώνεται πως σε πρώιμο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση ευθυνών του πρώην υπουργού Μεταφορών Κων. Αχ. Καραμανλή, ο οποίος με απόφαση της Βουλής παραπέμφθηκε επίσης στο Δικαστικό Συμβούλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, όταν υφιστάμενοί του και στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών παραπέμπονται για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις.

Στην ίδια ανάκριση θα εξεταστούν τυχόν ευθύνες συνολικά 7 διατελεσάντων γενικών γραμματέων (σ.σ. τρεις γενικοί γραμματείς Υποδομών και άλλοι τέσσερις γενικοί γραμματείς Μεταφορών των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ) οι οποίοι θήτευσαν το διάστημα από το 2016 έως και το βράδυ της τραγωδίας, στις 28/2/23. Υπενθυμίζεται πως με το πέρας της ανάκρισης του εφέτη ανακριτή τον Αύγουστο του 2025, η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο που θα εξετάσει τις τυχόν ευθύνες του κ. Καραμανλή.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία)