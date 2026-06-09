Έδρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα πρέπει να είναι η Αθήνα – Πρόταση του προέδρου της ΕΔΟΦ για μεταφορά στη Θεσσαλία

Την πρόταση να μεταφερθεί η έδρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την Αθήνα στη Λάρισα επανέφερε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (ΕΔΟΦ), Μιχάλης Σαράντης, κατά τη διάρκεια του Dairy Conference της Boussias.

Η πρόταση έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από τους συνέδρους και ήρθε να αναζωπυρώσει μια συζήτηση που έχει ανοίξει πολλές φορές στο παρελθόν από πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και φορείς της Θεσσαλίας, οι οποίοι υποστήριζαν ότι το κέντρο λήψης αποφάσεων για τον πρωτογενή τομέα θα έπρεπε να βρίσκεται στην «καρδιά» της αγροτικής παραγωγής και όχι στην Αθήνα.

Ο κ. Σαράντης άσκησε σκληρή κριτική στη λειτουργία του υπουργείου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «από τις καρέκλες της Αχαρνών δεν μπορεί να καθορίζεται η πολιτική για τη φέτα και την κτηνοτροφία», ενώ προειδοποίησε τη νέα πολιτική ηγεσία ότι η ΕΔΟΦ δεν θα δεχθεί υποδείξεις από δημόσιους υπαλλήλους για το πώς θα κινηθεί ο κλάδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια απέτυχε να στηρίξει ουσιαστικά τους παραγωγούς, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάσταση στη Λέσβο μετά τα προβλήματα με τον αφθώδη πυρετό και τις μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της φέτας για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η παραγωγή φτάνει πλέον τους 140.000 τόνους, εκ των οποίων οι 105.000 εξάγονται, με την αξία των εξαγωγών να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εγχώρια κατανάλωση έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια, ενώ το λευκό τυρί κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω χαμηλότερης τιμής.

Η ιδέα μεταφοράς του υπουργείου στη Λάρισα δεν είναι καινούργια. Κατά καιρούς έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο ως πρόταση αποκέντρωσης, με το επιχείρημα ότι η Θεσσαλία αποτελεί τον βασικότερο αγροτοκτηνοτροφικό πυλώνα της χώρας και φιλοξενεί κρίσιμες δομές του πρωτογενούς τομέα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Η παρέμβαση Σαράντη έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον κτηνοτροφικό κόσμο, με τη φετινή παραγωγή φέτας να εκτιμάται μειωμένη κατά περίπου 15.000 τόνους, ενώ η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Γ.Δ. thessaliaeconomy.gr