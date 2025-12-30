Άχυρα στα γραφεία των βουλευτών της ΝΔ – Έντονος διάλογος της Παπακώστα με αγροτοσυνδικαλιστές

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες που σήμερα πραγματοποίησαν πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης, τήρησαν το …έθιμο και έριξαν άχυρα έξω απο τα τοπικά βουλευτικά γραφεία της Ν.Δ. Το έκαναν στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Σκρέκα, όσο και της Κατερίνας Παπακώστα.

Μάλιστα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο της βουλευτίνας, οι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν μαζί της μπροστά στις κάμερες έναν έντονο διάλογο.

Απαντώντας η ίδια για ποιο λόγο δεν τους επισκέφτηκε, ανέφερε μεταξύ των άλλων «πάντοτε ήμουν παρούσα… Δεν ήρθα στο μπλόκο του Λόγγου και το έπραξα συνειδητά. Διότι η όλη συζήτηση γίνεται σε επίπεδο Πρωθυπουργικού Γραφείου και Υπουργού. Kαι σας καλεί να πάτε και εσείς δεν πηγαίνετε. Το να έρθω εγώ προσωπικά στα μπλόκα, όπως κάνουν άλλοι, μάλλον για ψηφοθηρικούς λόγους, δεν το κάνω. Εγώ δεν λειτούργησα ποτέ έτσι. Εγώ ήμουν πάντοτε εδώ, όπως και σήμερα που ήξερα ότι θα είστε εδώ. Να έρθει στο Γραφείο μου μια αντιπροσωπεία -κάτι που δεν δέχθηκε η άλλη πλευρά- και να σας διάθεσω όση ώρα θέλετε για να συζητήσουμε. Είμαι ενήμερη για όλα τα αιτήματα. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στον δρόμο (…) Προτείνω να συνεννοηθείτε μεταξύ σας και να πάει μια αντιπροσωπεία σας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για διάλογο, όπως σας καλεί. Οι κομματικές αντιπαραθέσεις να μείνουν στην άκρη, αν πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το καλό του πρωτογενούς τομέα…».

