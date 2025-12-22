Άσφαλτος στη στέψη του φράγματος Ληθαίου – Αρχές του νέου έτους τα εγκαίνια του έργου

Επιτόπια θεώρηση πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που έλαβαν χώρα στη στέψη του Φράγματος του Ληθαίου, καθώς και στον δρόμο που οδηγεί στη στέψη αυτού, συνοδευόμενη από την Προϊσταμένη του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Τρικάλων, Μαρία Καραμίτζιου.

Ήδη, μετά από εντατικές προσπάθειες, το έργο έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ανακοίνωση των εγκαινίων στις αρχές του νέου έτους.

Το έργο αυτό έχει αντιπλημμυρική και αρδευτική χρησιμότητα και πρόσφατα αποδείχτηκε η σπουδαιότητά του, αφού συγκράτησε τα νερά του Ληθαίου ποταμού, έτσι ώστε να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα.