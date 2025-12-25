Άσπρισαν οι κορυφές των βουνών γύρω απο τα Τρίκαλα

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας κάνουν… βροχερά Χριστούγεννα. Στην πόλη των Τρικάλων η ατμόσφαιρα, μετά την αδιάκοπη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών, “καθάρισε” και ο ήλιος επανέκαμψε…

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πέτυχαν διάνα!

Ανήμερα των Χριστουγέννων, Τρικαλινοί και επισκέπτες αντίκρισαν, νωρί το πρωί, την χιονισμένη βουνοκορφή του Κόζιακα, τα “λευκά” βουνά της Πύλης και την πάλλευκη οροσειρά των Αγράφων!!!

Τα επόμενα 24ωρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, ο καιρός ομαλοποιείται.

Τουλάχιστον έως την προσεχή Τρίτη (30/12), προπαραμονή Πρωτοχρονιάς, δεν προβλέπεται να πέσει …ούτε σταλαγματιά βροχής στα Τρίκαλα!

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ από την… χιονισμένη περίμετρο της πόλης μας

