Άρχισαν οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης από τον Daniel στα ορεινά των Τρικάλων

Έστω και αργοπορημένα η ΤΕΡΝΑ, που έχει αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών στα ορεινά των Τρικάλων, έπιασε δουλειά με συνεργεία να εργάζονται στα ορεινά της Πύλης και της Καλαμπάκας.

Μάλιστα, στην περιοχή της Καλαμπάκας, ο πρόεδρος του Αμπελοχωρίου εξέδοσε ανακοίνωση για την έναρξη των εργασιών. Ο ίδιος φωτογραφήθηκε μπρος απο το συνεργείο, ενημερώνοντας περιχαρής για την πορεία αποκατάστασης αναφέροντας τα εξής:

“Αγαπητοί συγχωριανοί,

Μετά από συνεχή προσπάθεια είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι, οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel έχουν ήδη ξεκινήσει!

Το πρώτο κομμάτι που θα αποκατασταθεί είναι το τμήμα του δρόμου μετά την πλατεία, καθώς αυτό είναι και το πιο σημαντικό για την σύνδεση του χωριού παράλληλα θα ξεκινήσουν κ τα άλλα σημεία μέσα στο χωριό!

Οι εργασίες θα διαρκέσουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και η καθημερινότητα στο χωριό μας θα αλλάξει!

Εφιστώ την προσοχή σε όλους τους κατοίκους, καθώς μεγάλα και βαρέα οχήματα της Τέρνα θα είναι σε κομβικά σημεία για την εκτέλεση των εργασιών. Παρακαλώ όπως διευκολύνουμε της εργασίες των ανθρώπων όταν αυτό περνάει από το χέρι μας. Θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε για λίγο τις συνήθειες μας, να αλληλεπιδρούμε θετικά στις αλλαγές και να βοηθούμε όπου αυτό χρειάζεται.

Ανυπομονούσαμε για τις εργασίες αυτές, είναι στο χέρι μας να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο!

Σας ενημερώνω ότι ο δρόμος προς την Παναγία, από την κάτω πλευρά της πλατείας του Αμπελοχωρίου, θα παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία.

Η διακοπή αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της έναρξης των έργων που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ στην περιοχή.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας και την προσοχή σας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και για τη χρήση εναλλακτική διαδρομή για τη διευκόλυνση της μετακίνησής σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοχωρίου

Σάκης Νικογιάννης”

