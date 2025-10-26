Άρχισαν εργασίες στον Μύλο – Πρόσβαση στο Καφέ και στις “δομές” μόνο με τα πόδια

Ο Αη Βασίλης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πίτερ Παν στον 14ο Μύλο των Ξωτικών και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Οι νέες μεταμορφώσεις του Μύλου και η συνεργασία των Ξωτικών με τα αγόρια της Χώρας του Ποτέ θα φανερωθούν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι/ες και η οργανωτική ομάδα συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον χώρο με τις εκπλήξεις που αναμένονται.

Μέχρι τότε, η e-trikala ΑΕ ενημερώνει ότι, λόγω των εργασιών, κλείνει για τους πολίτες ο εξωτερικός χώρος του πάρκου Ματσόπουλου και το “νησάκι”, στην πίσω πλευρά. Ομως παραμένουν ανοιχτές και λειτουργούν κανονικά, οι δομές του Δήμου Τρικκαίων (θεατρικά εργαστήρια, δημοτικός κινηματογράφος, θεατρικές παραστάσεις), το καφέ στον χώρο του Μύλου, η Κινηματογραφική Λέσχη και ο ΣΟΧΤ. Η είσοδος στον χώρο του Μύλου θα γίνεται πεζή, από την κεντρική είσοδο. Η στάθμευση οχημάτων (ΙΧ, μοτοσικλέτες, ποδήλατα) γίνεται στους παράπλευρους δρόμους.

Η e-trikala ΑΕ και ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστούν τους πολίτες πέριξ του Μύλου για την υπομονή τους στη διάρκεια των εργασιών και τους επισκέπτες του χώρου για τη συνεργασία.