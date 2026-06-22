Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στη Φαρκαδόνα

Θύμα bullying και άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στη Φαρκαδόνα κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Συνομήλικός του, τον προσέγγισε, τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

«Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: “Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;”. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», λέει η μητέρα 16χρονου.

Οι εικόνες που εξασφάλισε το STAR από τα τραύματα του ανήλικου θύματος, αποτυπώνουν τη βιαιότητα του περιστατικού.

«Του χτυπούσε το κεφάλι σε σταθμευμένο ΙΧ»

«Του λέει “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατεύσουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

«Είναι ακόμη σοκαρισμένος, προσπαθεί να συνέλθει», λέει ο πατέρας του 16χρονου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Στέλιο Σούρλα, «από την πρώτη στιγμή η οικογένεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου υπέβαλε μήνυση για τις ποινικές πράξεις εις βάρος του ανήλικου γιου τους. Η αστυνομία διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία διενεργήθηκε και περιμένουμε τα αποτελέσματα».

star.gr