Άγνωστοι βανδάλισαν το Πάρκο Ματσόπουλου – Έντονη αντίδραση του Δήμου που εξετάζει νέα μέτρα φύλαξης του χώρου

Έντονη αναστάτωση και προβληματισμό προκάλεσε ο βανδαλισμός εξοπλισμού στο Πάρκο Ματσόπουλου, με τον Δήμο Τρικκαίων να καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό και να κάνει λόγο για μια πρωτοφανή ενέργεια για την πόλη.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε εξοπλισμό του πάρκου, ενός χώρου που καθημερινά φιλοξενεί μικρά παιδιά, οικογένειες, νέους αλλά και ηλικιωμένους πολίτες που επιλέγουν το σημείο για περίπατο και αναψυχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Τρικκαίων εκφράζει τη θλίψη και την απορία του για το συμβάν, επισημαίνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για καταστροφή δημόσιας περιουσίας που ανήκει στους ίδιους τους πολίτες. Παράλληλα, τονίζεται πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη σύγχρονη κοινωνία, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη για ενσυναίσθηση, συνεργασία και σεβασμό στους κοινόχρηστους χώρους.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και η δημοτική αρχή έχουν ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζεται και η περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων φύλαξης στο Πάρκο Ματσόπουλου και στον χώρο του Μύλου των Ξωτικών, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η προστασία του πάρκου και των δημόσιων υποδομών αποτελεί ευθύνη όλων, διαμηνύοντας πως θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για τη διατήρηση και την ασφάλεια ενός από τους πιο αγαπημένους χώρους των Τρικάλων.