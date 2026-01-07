Άγγιξε τους 1.000.000 επισκέπτες ο 14ος Μύλος των Ξωτικών – H τελετή λήξης με Κλαυδία

Η αυλαία της μεγάλης γιορτής, του 14ου Μύλου των Ξωτικών, έπεσε το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου 2026. Το πιο μεγάλο, το πιο όμορφο χαμόγελο από τα Τρίκαλα, την πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, απλώθηκε σε χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν μια ακόμη πρωτότυπη και εντυπωσιακή τελετή λήξης.

Η βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα δεν πτόησε τρικαλινούς/ες και επισκέπτες/τριες που παρακολούθησαν το γεμάτο συγκίνηση “αντίο” του Αη Βασίλη, του Πίτερ Παν, της Τίνκερμπελ, του Κάπτεν Χουκ, των Ξωτικών, των Χαμένων Παιδιών για τα Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ, όπως ήταν το φετινό θέμα. Ηρωες αγαπημένοι και πρωταγωνιστές που εντυπωσίασαν κάθε επισκέπτη/τρια με τις φετινές τους περιπέτειες!

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ευχαρίστησε από καρδιάς τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του Μύλου των Ξωτικών (967.367 για την ακρίβεια) που από όλη την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού έζησαν εμπειρίες χαράς και στιγμές ομορφιάς στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας. Και τόνισε ότι οι ευχαριστίες αφορούν όσους και όσες, επί 14 ολόκληρα χρόνια είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της όμορφης αυτής γιορτής.

Στο κέντρο της χώρας, επί 47 ημέρες και παρά τις δύσκολες, όπως τόνισε ο κ. Σακκάς, συνθήκες εκτός Μύλου, η χαρά και η μαγεία κυριάρχησαν στα παιδιά… όλων των ηλικιών!

Η φετινή διοργάνωση ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια, με αυξημένο και τον διατεθέντα χώρο, για περισσότερη διασκέδαση, χαρά και ψυχαγωγία.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας αναφέρθηκε στην ετοιμασία του Μύλου ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, με πολύ μεράκι, αγάπη και κόπο.

Και για αυτό ευχαρίστησε, την πρόεδρο της e-trikala AE Εφη Λεβέντη, τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Χρυσόμαλλο, την οργανωτική και την καλλιτεχνική ομάδες και όλο το προσωπικό αυτής της ξεχωριστής εμπειρίας, για την οργάνωση, την προσφορά, την εξυπηρέτηση των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών/τριών.

Υπενθύμισε, δε, ότι πέρυσι τέτοια μέρα έδωσε υπόσχεση για τον μεγαλύτερο και πιο όμορφο Μύλο: μια υπόσχεση που ανανεώνεται για τις 20 Νοεμβρίου 2026, στον 15ο Μύλο των Ξωτικών!

Τα όμορφα και μεγάλης διάρκειας πυροτεχνήματα, το γιορτινό και με συγκίνηση κλίμα, η αγάπη και η χαρά, συναντήθηκαν με τη φωνή της εντυπωσιακής Κλαυδίας, που έκλεισε με εξαιρετική εμφάνιση και αγαπημένα τραγούδια τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή των Τρικάλων.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παραβρέθηκαν επίσης, οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά, Μιχάλης Λάππας, Τάκης Παζαΐτης, Γιώργος Καταβούτας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου, Χρήστος Ζαραμπούκας Θωμάς Μερτσιώτης, Σάκης Σκρέκας, από τη μείζονα αντιπολίτευση ο επικεφαλής Γιώργος Ηλιάδης και οι δημοτικοί σύμβουλοι Λόρεν Κασσοπούλου και Γιάννης Τριγώνης και από το Επιμελητήριο Τρικάλων οι κ.κ. Τζίνα Μπέη και Στέφανος Βαϊόπουλος.

Από το γραφείο Τύπου