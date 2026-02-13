“Xρώματα Παράδοσης” από τον Χορευτικό Ομιλο Τρικάλων

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για πολλοστή φορά, διοργανώνει φιλανθρωπική εκδήλωση βοηθώντας φορείς, συλλόγους, αλλά και συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Αυτή τη φορά θα δοθεί μέρος των εσόδων για την αγορά τροφίμων στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε βοηθήσει οικονομικά το Χαμόγελο του παιδιού, Το ίδρυμα Στέγη, Το σωματείο ΑΜΕΑ Ελπίδα, Τους πολύτεκνους των Τρικάλων, Τις φίλες της αγάπης, Το φιλόπτωχο ταμείο της ιεράς μητρόπολης Τρίκκης, Σταγών & Γαρδικίου, Το κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου μας 6 φορές και πολλούς συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη.

Οι χορευτικές ομάδες, παιδικές και ενηλίκων προετοιμάζονται εντατικά υπό την επίβλεψη των χοροδιδασκάλων τους Παναγιώτη Μάνου και Μαρίας Βαρδίκου, σε ένα πρόγραμμα που θα αφήσει το στίγμα του στους θεατές που θα παρακολουθήσουν τα ‘’Χρώματα παράδοσης’’.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν χορούς από την Δυτική Θράκη, από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, από την Ήπειρο, από την Μακεδονία και τον Πόντο. Θα παρουσιαστούν αρκετοί χοροί που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στους συμπολίτες μας, αφού ως γνωστόν ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ήταν και είναι πρωτοπόρος στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας.

Η μουσικοχορευτική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26.2.2026 & ώρα 7 μμ. στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου μας, με συμβολική τιμή εισόδου 5 ευρώ.