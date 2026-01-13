To Τρικαλινό κοινό “αγκάλιασε” τον Γιάννη Λιόλιο

Μια μουσική βραδιά γεμάτη ένταση, συγκίνηση και αληθινή επικοινωνία χάρισε στα Τρίκαλα το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου στη μουσική σκηνή «Ανδρομέδα» ο Γιάννης Λιόλιος, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας δισκογραφικής του δουλειάς με τίτλο «Κάποιος Ήλιος» (επιμέλεια παραγωγής: Δημήτρης Λάππας).

Η αίθουσα γέμισε από νωρίς, με το τρικαλινό κοινό να «αγκαλιάζει» τον καλλιτέχνη και να επιβεβαιώνει, με τη συνολική του ανταπόκριση, τη δυναμική που έχει αποκτήσει η δουλειά του. Η βραδιά είχε ως βασικό άξονα την παρουσίαση του νέου του EP «Κάποιος Ήλιος». Παράλληλα, ο καλλιτέχνης εμπλούτισε το ρεπερτόριό του με διασκευές γνωστών τραγουδιών από την ελληνική δισκογραφία, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να κινηθεί από το νέο υλικό σε οικείες μελωδίες, σε μια ενιαία ροή.

Στη σκηνή, τον Γιάννη Λιόλιο πλαισίωσαν οι μουσικοί Γιώργος Αγγελάκης(ακορντεόν/τρομπόνι), Γιώργος Αλεξανδρής (ηλεκτρική κιθάρα), Γιώργος Χαρίτος (ηλεκτρικό μπάσο) και Στέργιος Χάτος (τύμπανα), με μια δεμένη παρουσία που στήριξε τις εναλλαγές έντασης και τις διαφορετικές αποχρώσεις του προγράμματος.

Η εμφάνιση του Γιάννη Λιόλιου ολοκληρώθηκε με παρατεταμένο χειροκρότημα, σε ένα κλίμα που απέπνεε οικειότητα και ενθουσιασμό, αφήνοντας την αίσθηση μιας επιτυχημένης συναυλιακής συνάντησης — μιας εμφάνισης που είχε τόσο τον χαρακτήρα παρουσίασης όσο και την αυτοτέλεια μιας ολοκληρωμένης live εμπειρίας. Η βραδιά στην «Ανδρομέδα» άφησε την αίσθηση μιας πόλης που αναγνωρίζει, στηρίζει και συγκινείται—και ενός δημιουργού που δεν βιάζεται να εντυπωσιάσει, αλλά επιλέγει να χτίζει τραγούδια που μένουν. Γιατί, όταν η μουσική λέγεται με αλήθεια, βρίσκει πάντα τον δρόμο της προς τον κόσμο.