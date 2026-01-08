H νέα δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Λιόλιου στα Τρίκαλα

Μετά την πρώτη του προσωπική κατάθεση «Να Οδηγάς», ο Γιάννης Λιόλιος συστήνει στο κοινό των Τρικάλων τον νέο του ήχο.

Ένα πρόγραμμα μπολιασμένο με ηλεκτρικές εντάσεις και ατόφιο συναίσθημα, που συνδυάζει τα τραγούδια της δισκογραφίας του με ιδιαίτερες διασκευές σε αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής σκηνής.

Ο Γιάννης Λιόλιος παρουσιάζει στη μουσική σκηνή «Ανδρομέδα» τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Κάποιος Ήλιος» (Επιμέλεια παραγωγής: Δημήτρης Λάππας), το Σάββατο 10 Ιανουαρίου.

Μαζίτουοιμουσικοί:

Γιώργος Αγγελάκης: ακορντεόν, τρομπόνι

ακορντεόν, τρομπόνι Γιώργος Αλεξανδρής: ηλεκτρικήκιθάρα

ηλεκτρικήκιθάρα Γιώργος Χαρίτος: ηλεκτρικό μπάσο

ηλεκτρικό μπάσο Στέργιος Χάτος:τύμπανα

📍Ανδρομέδα, Στρατηγού Σαράφη 12

📅Σάββατο 10 Ιανουαρίου

🕙Ώρα έναρξης: 22:00

🎟Είσοδος: 8€