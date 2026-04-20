H Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων βραβεύει τους τακτικότερους μικρούς αναγνώστες

Με βράβευση των τακτικότερων μικρών αναγνωστών/τριών της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων τιμά και το 2026 την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, γενέθλια ημέρα του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Αντερσεν.

Συμμετέχοντας στον εορτασμό, βραβεύονται 42 αναγνώστες/τριες, που απέδειξαν και με αριθμούς την αγάπη τους για το βιβλίο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 19:00, στον χώρο της Βιβλιοθήκης, η οποία θα παραμείνει κλειστή για κοινό.

Στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία η συγγραφέας Ευαγγελία Μινάρδου με θέμα «Βιβλία, κήπος ολάνθιστος και φτερά ελευθερίας». Παράλληλα, όλη την εβδομάδα, θα λειτουργεί έκθεση παιδικού βιβλίου.

Φέτος το κεντρικό μήνυμα είναι «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», με τιμώμενη χώρα την Κύπρο. Το μήνυμα της Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026 είναι το ακόλουθο:

«Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει»

Μια φορά και έναν καιρό, γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσανε απλώς καλά.

Μεγάλωνε και άλλαζε. Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.

Γινόταν Δον Κιχώτης και πολεμούσε τους ανεμόμυλους.

Γινόταν Αλίκη και ζωντάνευε τα θαύματα.

Γινόταν Ρομπέν και έσωζε τα δάση.

Γινόταν λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.

Περνούσαν τα χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως ποθούσε.

Κατάφερε όμως να φτιάξει έναν δικό του κόσμο. Σε μια αυλή με κήπο. Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.

Πέρασαν κι άλλα χρόνια, και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.

Ήρθε φθινόπωρο. Όργωσε καλά τη γη και φύτεψε.

Χειμώνιασε. Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί. Βιβλιοπαρέα είχε εκλεκτή και έκανε υπομονή.

Την άνοιξη πετάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια. Μεγάλωσαν κορμοί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν

μπουμπούκια. Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.

Το καλοκαίρι; Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα… Ταξίδευε παντού!

Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.

Έγινε φυτευτής.

Φυτευτής ιστοριών μαγικών.

Έσπερνε λέξεις, λίπαινε εικόνες, σκάλιζε μαγεία, πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες. Μετά;

Κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.

Μπουκέτα ειρήνης, ελπίδας, δύναμης, πίστης στο αδύνατο. Μπουκέτα μικρών θαυμάτων για τον καθένα.

Κάθε άνοιξη, στις 2 του Απρίλη, οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.

Α, και με τα εργαστήρια κηπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτέματος με μεγάλους και μικρούς.

Και έγινε ο κήπος του ο Κήπος της Ελπίδας και η αυλή του η Αυλή των Θαυμάτων, με τον θαυματοποιό πάντα εκεί, να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.

Έλενα Περικλέους».



Η κ. Ελενα Περικλέους είναι Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού της Κυπριακής Δημοκρατία, συγγραφέας

