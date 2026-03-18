Υποψήφιο το Μουσείο Τσιτσάνη για τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Μουσείου 2026

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς για το 2026 στο Μπιλμπάο, όπου από τον Νοέμβρη του 2025 υποψήφιο είναι και το Μουσείο Τσιτσάνη των Τρικάλων Τρίκαλα.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 το Euskararen Etxea (Bilbao’s House of the Basque Language – Κέντρο Βασκικής Γλώσσας του Μπιλμπάο) διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου, καθώς μαζί με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων (European Museum Forum – EMF) συνδιοργανώνουν την εκδήλωση απονομής των βραβείων. Το Euskararen Etxea στο Βασκικό Μπιλμπάο βραβεύτηκε το 2025 ως Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς και για τον λόγο αυτόν φιλοξενεί το διάστημα 10 έως 14 Ιουνίου 2026 το συνέδριο των Βραβείων Ευρωπαϊκού Μουσείου της Χρονιάς (EMYA) και την τελετή απονομής βραβείων.

Το θέμα του συνεδρίου είναι «Μετασχηματίζοντας το Μουσείο: Πλήρης Ένταξη» και αντικείμενό του είναι το πώς τα μουσεία μπορούν να ξεπεράσουν τις προκαθορισμένες δομές, να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και να προωθήσουν πραγματικά συμπεριληπτικούς πολιτιστικούς χώρους για ποικιλόμορφες κοινότητες.

Συνέντευξη Τύπου

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η Iurdana Acasuso Atutxa, Διευθύντρια του Euskararen Etxea, η Leixuri Arrizabalaga Arruza, Αναπληρώτρια για τη Βασκική Γλώσσα, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό στο Επαρχιακό Συμβούλιο της Βισκαϊκής, και με βιντεοσκοπημένο μήνυμα η Amina Krvavac, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μουσείων.

Όπως τόνισε η κ. Arrizabalaga: «Η Βισκαϊκή (σ.σ.: επαρχία της χώρας των Βάσκων, όπου βρίσκεται το Μπιλμπάο) είναι μια δυναμική πολιτιστική περιοχή, σημείο αναφοράς για την καινοτομία, τη σύγχρονη μουσειακή δραστηριότητα και τις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές. Η παράδοση εδώ εμπνέει την καινοτομία, καθιστώντας την ιδανική τοποθεσία για το EMYA 2026».

Η κ. Iurdana Acasuso σημείωσε ότι το EMYA 2026 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την παρουσίαση νέων ευρωπαϊκών μουσείων, τη σύνδεση με εκατοντάδες επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη και την επίδειξη της αριστείας και του επαγγελματισμού της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.

Η κ. Amina Krvavac πρόσθεσε: «Αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία να φέρουμε κοντά επαγγελματίες των μουσείων και κοινότητες σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο. Σε μια εποχή που τα παγκόσμια γεγονότα μας υπενθυμίζουν την ευθραυστότητα της ειρήνης, της κοινής κληρονομιάς και της αμοιβαίας κατανόησης, θα διερευνήσουμε πώς τα μουσεία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της πολυπλοκότητας».

Η διοργάνωση

Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από διάφορα ευρωπαϊκά μουσεία, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά της στην Euskararen Etxea. Το συνέδριο θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Παλάτι Euskalduna και η τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Guggenheim του Μπιλμπάο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορα μουσεία και περιοχές της Bizkaia και της πόλης του Μπιλμπάο.

Συνολικά 34 μουσεία από 17 χώρες, υποψήφια για τα βραβεία EMYA του 2026, θα παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους στο Μπιλμπάο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και τη δημιουργία χώρων για διάλογο και εκπαίδευση εντός και για τις κοινότητες.

Το Μουσείο Τσιτσάνη

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

