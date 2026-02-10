Την Τετάρτη τα δωρεάν δελτία για το  6ο Opera Gala “Δημήτρης Καβράκος”

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η διάθεση των Δελτίων Δωρεών Εισόδου στο 6o Opera Gala «Δημήτρης Καβράκος».

Η διάθεση των Δελτίων θα γίνει από τις 09:00 το πρωί, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης» και μέχρι την εξάντλησή τους.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η λαμβάνει αυστηρά μέχρι δύο (2) Δελτία Εισόδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 19:30 (ώρα προσέλευσης 19:00) στο του Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», στην αίθουσα «Δημήτρης Καβράκος», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με εξαίρετους/ες ερμηνευτές/τριες, παρουσία του τρικαλινού βαθύφωνου.

Από το γραφείο Τύπου