“Τα Κίτρινα Γάντια” από το Εργαστήρι Ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων

Το Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων παρουσιάζει την παράσταση «Τα Κίτρινα Γάντια», σε σκηνοθεσία της Γωγώς Κατσιανάκου.

Η κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου και Χρίστου Γιαννακόπουλου δίνει στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα έργο γεμάτο μυστήριο, χιούμορ και ανατροπές.

«Τα Κίτρινα Γάντια» είναι ένα έργο που μέσα από την ατμόσφαιρα του μυστηρίου και της συνεχούς αποκάλυψης, σχολιάζει με λεπτότητα και χιούμορ τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι χαρακτήρες κινούνται σε ένα περιβάλλον όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, αναδεικνύοντας την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την πρόθεση και την πράξη, την αλήθεια και την παρανόηση.

Η διαχρονικότητα του έργου έγκειται ακριβώς σε αυτή τη θεματική του, στην ικανότητά του να μιλά για ανθρώπινες συμπεριφορές και κοινωνικές σχέσεις που παραμένουν αναγνωρίσιμες και επίκαιρες ανεξαρτήτως εποχής. Το μυστήριο λειτουργεί ως αφορμή για να αναδυθούν βαθύτερα ερωτήματα γύρω από την εμπιστοσύνη, την εικόνα και την ουσία των ανθρώπων.

Η παράσταση αποτελεί το αποτέλεσμα της δημιουργικής δουλειάς των συμμετεχόντων του εργαστηρίου.

Σημείωμα από την πρόεδρο του Δημοτικού Θεάτρου Γεωργία Κοτρώνη

Το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων συνεχίζει να στηρίζει σταθερά το έργο του Θεατρικού Εργαστηρίου Ενηλίκων, μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών στη θεατρική πράξη και την πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η φετινή παράσταση «Τα Κίτρινα Γάντια» αποτελεί καρπό συλλογικής προσπάθειας και δημιουργικής εργασίας, αναδεικνύοντας το επίπεδο και τη συνέπεια των συμμετεχόντων του εργαστηρίου, καθώς και τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης ως ζωντανού στοιχείου της τοπικής κοινωνίας.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια: Γωγώ Κατσιανάκου

Φωτισμοί: Νίκος Κουνάβας

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μαρία Κοκόρα, Βασίλης Μανίκας

Φωτογράφιση / Βιντεοσκόπηση: Κωνσταντίνος Κατσιάνης

Σχεδιασμός αφίσας / video promo: Ειριάννα Λάρδα

Παίζουν (αλφαβητικά):

Σοφία Ανδρέου, Λιάνα Γιαννούλη , Πέτρος Καλόγηρος, Δημήτρης Καρέγλης, Μαρία Κοκόρα, Θάλεια Κωνσταντάκου, Μαρία Μπαντή, Μαρία Μπίτη, Δήμητρα Παπαγιάννη, Αποστόλης Πατσιάς, Ιωάννα Πλιάγκα, Λευτέρης Στεφανάκης, Γιώργος Τσιούνης, Ντίνος Χονδρός

Ημερομηνίες παραστάσεων:

Παρασκευή 8 Μαΐου

Σάββατο 9 Μαΐου

Κυριακή 10 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21:15

Χώρος:

Κινηματοθέατρο Μύλου Ματσόπουλου

Τιμή εισιτηρίου:

5 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων:

Τετάρτη και Πέμπτη: 10:00 – 13:00

στα γραφεία του Δημοτικού Θεάτρου

Τηλ.24310-20090

Από το γραφείο Τύπου