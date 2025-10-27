Στο θέατρο με τον Πίτερ Παν

Η e-trikala παρουσιάζει στο κτήριο Παπαστεριάδη καθημερινά παραστάσεις για τα σχολεία και το κοινό, το έργο «Πίτερ Παν» του J.M. Barrie, σε διασκευή-σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη.

Η παράσταση δίνεται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Μύλου των Ξωτικών

«Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν, εκτός από ένα …»

Μια θεατρική πανδαισία για όλα τα παιδιά. Ο Δημήτρης Αδάμης σκηνοθετεί αυτήν την εφευρετική, εναέρια παράσταση. Πρόκειται για μια σύγχρονη, δυναμική, μαγευτική, φανταστική παραγωγή του διαχρονικού αριστουργήματος του J.M. Barrie, που μας οδηγεί σε μια Χώρα του Ποτέ, η οποία θα μπορούσε να είναι καλά κρυμμένη στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η παράσταση ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια των παιδιών καθώς η ιστορία εξελίσσεται. Πρόκειται για ένα εφευρετικό παιχνίδι και μια μαγεία ορατή στον καθένα. Η Χώρα του Ποτέ είναι μια παιδική χαρά περιπέτειας, όπου τα χαμένα παιδιά ζουν στο σήμερα, με αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους. Όλα αυτά ενισχύουν την αφοσίωση του ήρωα στη διασκέδαση και την περιπέτεια.

Η Υπόθεση

Στο σπίτι της Οικογένειας Ντάρλιγκ, ζουν τα τρία τους παιδιά, η Γουέντυ, ο Τζον και ο Μάικλ τα οποία φροντίζει η νταντά Νανά, ένας σκύλος. Η Νανά ο σκύλος – γκου­βερ­νάντα ξέρει τα πάντα καλύτερα από τον καθένα. Μια νύχτα σαν όλες τις άλλες αλλά και που δεν έμοιαζε με καμιά, όλα ανατρέπονται. Εμφανίζεται ο Πίτερ Παν μαζί με την νεράιδά του, την Τίνκερμπελ. Ο Πίτερ Παν, αρχηγός των Χαμένων Παι­διών, έχει χάσει επαφή με τη σκιά του. Η Γουέντυ τον βοηθά στην επανασύνδεση. Σε αντάλλαγμα, την προσκαλεί μαζί με τα μικρότερα αδέρφια της, Τζον και Μάικλ, στη Χώρα του Ποτέ.

Εκεί τους περιμένουν, τα Χαμένα Παιδιά, η Τάιγκερ Λίλυ η Ινδιάνα, οι Γοργόνες αλλά και ο εκδικητικός Κάπτεν Χουκ με τους Πειρατές του. Μια αναταραχή μαγείας, φαντα­σίας και μουσικής θα ακολουθήσει. Ο Πίτερ Παν είναι το αγόρι που φοβάται να μεγαλώσει. Η Τάιγκερ Λίλυ, μια Ινδιάνα​​, περιβάλλεται από τους Ινδιάνους της φυλής της και μας θυμίζει τη ζωή την αθώα και την επαφή με τη φύση. Και αυτός ο Χουκ είναι μια πολύ τρομακτική δημιουργία που δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από την εκδίκηση. Μόνος, χωρίς αγάπη, οδεύει προς το φόβο του, τον Κροκόδειλο, με αξιο­θαύ­μαστο σθένος.

Ένα έργο που μιλά κυρίως για την αγάπη και την αμέριστη έγνοια και μέριμνα προς τα παιδιά, αλλά θίγει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την απώλεια, την εγκατάλειψη, τον παιδικό πόνο και τις δυσκολίες της ενηλικίωσης.

Αυτή η παράσταση δεν είναι απλώς μια μεγάλη περιπέτεια – είναι η ίδια η ζωή.

Συντελεστές:

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης

Σκηνικά: Reuben Vitas

Κοστούμια: Στέργιος Στάμος

Χορογραφίες – Κίνηση ηθοποιών: Ναταλία Διβάνη, Ντέπη Ρόζου, Λίλα Ζαφειρούδη

Ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Φωτισμοί – Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λάμπρος Λαμπρίδης, Μαρία Μπλούτσου

Παραγωγή: e- trikala ΑΕ

Παίζουν οι (αλφαβητικά):

• Χαριλένα Αναστασοπούλου

• Λάμπρος Λαμπρίδης

• Δανάη Λούδα

• Νίκος Μπλάτσας

• Ροσέλα Ντερμούση

• Σοφία- Λάουρα Σοφοπούλου

• Κωνσταντίνα Τσιγαρίδα

Ο «Πίτερ Παν» απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας.

Διάρκεια: 80΄

Καθημερινές παραστάσεις για τα σχολεία.

Κάθε Σάββατο 17.00

Κάθε Κυριακή 11.00 & 14.00

Γενική είσοδος: 8 ευρώ, άνεργοι και ευπαθείς ομάδες 6 ευρώ

Εισιτήριο μαθητών – Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 5 ευρώ

Κτήριο Παπαστεριάδη, Στουρνάρα 14 Τρίκαλα

Πληροφορίες – κρατήσεις, στο Τηλ. 24310 38890