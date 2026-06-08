«Στιγμές Γλεντιού…» από τον Χορευτικό Ομιλο Τρικάλων

Ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων παρουσιάζει την μουσικοχορευτική παράστασή του, «Στιγμές Γλεντιού…», ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι μέσα από τις μελωδίες, τα τραγούδια και τους χορούς του τόπου μας, γεμάτο κέφι, συγκίνηση και παράδοση.

Στιγμές που ξυπνούν μνήμες, χοροί που ενώνουν γενιές, τραγούδια που γεμίζουν την καρδιά… Ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων μας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι!

Οι «Στιγμές Γλεντιού» θα πλαισιωθούν από εκατοντάδες χορευτές, μικρούς και μεγάλους που θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους αναβιώνοντας τα αυθεντικά γλέντια που γίνονταν στα χοροστάσια των χωριών μας.

Τρείς ορχήστρες και κορυφαίοι μουσικοί της χώρας μας,θα μας ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδαςόπως, ο Άρης Ντίνας στο τραγούδι, Κιτσόπουλος Χρήστος στο κλαρίνο- καβάλι-σαξόφωνο, Ψαθάς Δημήτρης στο Ζουρνά, Γεωργίου Στέφανος στο Βιολί, Παπαδημητρίου Κώστας στο Λαούτο, Ντίνας Γιώργος στα κρουστά, Ψαθάς Βαγγέλης στο Νταούλι, Ζίμνας Βαγγέλης στο Ζουρνά-Σοπράνο, Κουλούμουγλου Κωνσταντίνος στον Κεμεντζέ, Γενετίδης Θεόδωρος Νταούλι.

Ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό ταξίδι στην παράδοση με τον ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ που μας προσκαλεί στις «Στιγμές γλεντιού», σε μια υπερπαραγωγή, κάτω από το εμβληματικό ρολόι της πόλης μας. Όλη η Ελλάδα σε μια σκηνή, εκεί που η ιστορία του Κάστρου συναντά τον παλμό της παράδοσης.

Το θέατρο του Κάστρου ετοιμάζεται να πλημμυρίσει με κέφι και μουσική…Θεσσαλία – Ήπειρος – Νάουσα –Ρουμλούκι – Αριδαία – Κυκλάδες – Β.Α.Αιγαίο – Πόντος – Χοροί Βλαχόφωνων – Σέρρες – Αιτωλία – Κρήτη – Δυτική & Βόρεια Θράκη-Λαϊκοί χοροί. Μια ακόμη υπερπαραγωγή του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην μεγαλύτερη παράσταση της χρονιάς!!!

Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Παναγιώτη Μάνο και την Μαρία Βαρδίκου.

Σκηνοθεσία Παναγιώτης Μάνος

Παρουσίαση Ραφαέλα Μάνου

Η μουσικοχορευτική παράσταση του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13.6.2026 &ώρα 8.30μμ. στο υπαίθριο θέατρο του Βυζαντινού Κάστρου της πόλης μας και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.

Παράδοση, μουσική, χορός και γλέντι! Ο Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων μας χαρίζει «Στιγμές γλεντιού» που δεν ξεχνιούνται. Σας περιμένουμε όλους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χρώμα και ελληνική ψυχή!