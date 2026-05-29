Ολες οι ταινίες του Θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου Τρικάλων το καλοκαίρι 2026

Με 21 ταινίες από πάμπολλα κινηματογραφικά είδη, και το καλοκαίρι του 2026 ο Θερινός Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων προσφέρει κινηματογραφικές αποδράσεις.

Από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, οι βραδιές στα Τρίκαλα αποκτούν διαφορετικό χρώμα και διάθεση με τον μοναδικό θερινό κινηματογράφο στο πιο όμορφο πάρκο της πόλης. Τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα εικόνας και ήχου σε συνδυασμό με τον ανακαινισμένο και φροντισμένο περιβάλλοντα χώρο του Μύλου απογειώνουν την κινηματογραφική εμπειρία, προσφέροντας ψυχαγωγία και αναψυχή.

Οι ταινίες είναι της φετινής παραγωγής από όλα τα κινηματογραφικά είδη: περιπέτειες, κοινωνικές, κωμωδίες, κομεντί, φαντασίας, οικογενειακές.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στη μαγεία του θερινού κάτω από τον έναστρο ουρανό, που αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Οι προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21.45.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο

fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2-5/6 ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ντοκιμαντέρ 116΄

6-10/6 Η ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ Αισθηματική -μυστήριου 113΄

11-15/6 ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Animation 105΄

16-20/6 MARTY SUPREME Κωμικό δράμα 150΄

21-24/6 Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA 2 Κομεντί 118΄

25-29/6 ΖΩΟΥΠΟΛΗ 2 Animation 108΄

30/6-3/7 THE DRAMA Ρομαντική κομεντί 106΄

4-7/7 ΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ Κωμωδία 109΄

8-11/7 Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Πολιτικό θρίλερ 158΄

12-15/7 ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΕΡΑ Ιστορικό δράμα 132΄

16-19/7 Η ΟΜΗΡΙΑ Αστυνομικό δράμα 115΄

20-23/7 ΠΙΚΡΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ Δραματική κομεντί 111΄

24-27/7 ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ Περιπέτεια 132΄

28-31/7 ΟΣΑ ΞΕΡΕΙ Η ΜΑΡΙΕΛ Δραματική κομεντί 90΄

1-4/8 Ο ΞΕΝΟΣ Δικαστικό Δράμα 122΄

5-8/8 Η ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ Κοινωνική 90΄

9-13/8 ΟΙ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ Μαύρη Κωμωδία 100΄

17-21/8 TOY STORY 5 Animation 105΄

22-25/8 ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ Μαύρη Κωμωδία 105΄

26-30/8 72 ΩΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Πολεμικό θρίλερ 100΄

31/8-5/9 SPIDER-MAN: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ Περιπέτεια φαντασίας 130΄

Από το γραφείο Τύπου