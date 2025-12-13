Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

Κάτι όμορφο μαγειρεύεται εδώ! Το ξεχωριστό καλούδι που σας προτείνω.

Spider-Man: Σπάιντερ-Μαν επί δύο!

Σειρά: Αράχνο-Περιπέτειες – Εκδόσεις Μίνωας

Ξέρεις τι με τράβηξε ξανά σε αυτό το βιβλίο; Η αίσθηση ότι γύρισα πίσω στα παιδικά μου χρόνια, τότε που κρατούσα κόμικς και χανόμουν μέσα στις σελίδες.

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή – Πουλτσίδη

Θυμήθηκα εκείνες τις ώρες που καθόμουν στο πάτωμα, ξεφυλλίζοντας με ανυπομονησία τα χρωματιστά τεύχη, χωρίς να με νοιάζει τίποτα άλλο γύρω μου. Το «Σπάιντερ-Μαν επί δύο!» μού ξύπνησε ακριβώς αυτή τη νοσταλγία· ένα βιβλίο που δεν περιορίζεται μόνο στη δράση αλλά ξαναφέρνει στο μυαλό τη χαρά της ανακάλυψης, της φαντασίας και του παιδικού ενθουσιασμού.

Η ιστορία μάς φέρνει μπροστά σε δύο Σπάιντερ-Μαν: τον Πίτερ Πάρκερ και τον Μάιλς Μοράλες. Δύο πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο βάρος, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Πίτερ κουβαλά την εμπειρία, το άγχος της ευθύνης, τη γνώση ότι κάθε απόφαση έχει συνέπειες. Ο Μάιλς, αντίθετα, βρίσκεται ακόμη στην αρχή· έχει τη φλόγα, τη λαχτάρα να αποδείξει την αξία του, την αθωότητα της πρώτης φοράς που φοράς τη μάσκα. Και αυτή η αντίθεση είναι που κάνει το βιβλίο τόσο ζωντανό. Θα καταφέρουν να συνεργαστούν για να σταματήσουν τον κακοποιό Ράινο;

Η δράση ξεκινά στον ζωολογικό κήπο. Ο Ράινο ξεσπά, σπάζει κλουβιά και σκορπίζει πανικό. Ζώα τρέχουν παντού, φωνές ακούγονται και μέσα σε αυτό το χάος εμφανίζονται οι δύο ήρωες. Δεν είναι μόνο το ποιος θα νικήσει· είναι και το ποιος θα εμπιστευθεί ποιον, ποιος θα σταθεί δίπλα στον άλλο, όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Ο αναγνώστης παρακολουθεί μια μάχη που δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά και γεμάτη ένταση ανάμεσα στους ίδιους τους Σπάιντερ-Μαν.

Κι ύστερα έρχεται ο Βένομ, με τα σκοτεινά του πλοκάμια να πνίγουν τις σελίδες. Εκεί η ένταση κορυφώνεται και η περιπέτεια αποκτά βάρος. Είναι η στιγμή που βλέπεις τον Μάιλς να προσπαθεί να ξεπεράσει τον φόβο του και τον Πίτερ να καταλαβαίνει ότι, αν θέλουν να νικήσουν, πρέπει να συνεργαστούν πραγματικά. Μέσα από τη μάχη τους με τον εχθρό, καταλαβαίνεις ότι η ουσία δεν βρίσκεται στη νίκη αλλά στο «μαζί».

Πέρα από τη δράση, το βιβλίο δεν ξεχνάει να δώσει εκείνο το μήνυμα που έκανε τον Σπάιντερ-Μαν σύμβολο γενεών: «Με τη μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη». Δεν είναι απλώς μια φράση· είναι ο άξονας όλης της ιστορίας. Ο Μάιλς τη μαθαίνει μέσα από τις δοκιμασίες του και ο Πίτερ τη θυμάται ξανά κάθε φορά που χρειάζεται να αφήσει χώρο στον μαθητή του. Είναι ένα μάθημα που αφορά όχι μόνο τους ήρωες, αλλά και τον ίδιο τον αναγνώστη.

Κι όμως, το βιβλίο δεν μένει μόνο στο σοβαρό. Υπάρχουν στιγμές χιούμορ, ατάκες που ελαφραίνουν την ατμόσφαιρα, φιλίες που φέρνουν χαμόγελο. Ο Γκάνκι με τον δικό του τρόπο, η Γκουέν με την παρουσία της, προσφέρουν αυτή τη χαρά που κάνει το ανάγνωσμα πιο ανάλαφρο, χωρίς να χάνει τη δύναμή του. Είναι ωραίο πώς καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στη μάχη και στο χαμόγελο.

Δεν είναι μόνο για παιδιά· είναι για όποιον θέλει να θυμηθεί πώς είναι να βουτάς σε έναν κόσμο που σε κάνει να ονειρεύεσαι. Εγώ το διάβασα μονορούφι και το απόλαυσα σαν να ήμουν ξανά δέκα χρονών. Αν αγαπάς τις ιστορίες με ήρωες που παλεύουν όχι μόνο με τέρατα αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό, τότε πιστεύω αξίζει να του δώσεις μια ευκαιρία. Θα σου το πρότεινα χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι αν το διαβάσεις, είμαι σίγουρη πως θα σε κάνει να θυμηθείς κι εσύ τα δικά σου πρώτα κόμικς. Εσύ, έχεις κάποιον ήρωα που σε μεγάλωσε μέσα από τις σελίδες του;