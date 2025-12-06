Οι βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου

«Τα Φλεγόμενα Ρόδα» της Ζωής Τσούρα

Με το ντεμπούτο της στη λογοτεχνία του φανταστικού, η Ζωή Τσούρα μάς συστήνει τα «Φλεγόμενα Ρόδα», μια ιστορία που ξεκινά όχι σε μακρινά βασίλεια, αλλά στην καρδιά της Καλιφόρνιας, εκεί όπου η καθημερινότητα συνυπάρχει με τη μαγεία. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πηγή.

Γράφει η δημοσιογράφος Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Η ηρωίδα, η Μπράις, ζει στο Σαν Κλεμέντε, μια παραλιακή πόλη που μοιάζει γαλήνια αλλά κρύβει σκιές. Μελετά μαγεία κρυφά, παλεύει με το τραυματικό της παρελθόν και αναζητά ένα μέλλον που δεν μοιάζει προκαθορισμένο. Όταν η αρχηγός της σύναξής της εξαφανίζεται, η λεπτή ισορροπία της ζωής της καταρρέει και ξεκινά ένα ταξίδι που δοκιμάζει τα όριά της.

Η Τσούρα χτίζει χαρακτήρες με βάθος και αλήθεια. Η Βανέσα, με τον ενθουσιασμό που καλύπτει τη δική της αδυναμία, ο Γκάρετ, που κρύβει την ευαισθησία πίσω από σοβαρότητα, ο Ντύλαν, που μετατρέπει τον σαρκασμό σε ασπίδα. Και στο κέντρο, η Μπράις: μια ηρωίδα που δεν είναι αλάνθαστη, αλλά ανθρώπινη, γεμάτη αντιφάσεις, φόβους και ανείπωτα συναισθήματα για τον παιδικό της φίλο, Γουίλ. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη μαγεία και την καθημερινότητα δίνει στην ιστορία αληθοφάνεια και συναισθηματικό βάθος.

Ο κόσμος που στήνει η συγγραφέας απλώνεται πέρα από τις παραλίες της Καλιφόρνια: μάγισσες, λυκάνθρωποι, βαμπίρ, αλλά και μια σκοτεινή εξουσία που προσπαθεί να καταπνίξει το διαφορετικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο που συνδυάζει περιπέτεια, μυστήριο, ρομαντισμό και κοινωνικούς υπαινιγμούς, μιλώντας ταυτόχρονα για φιλία, απώλειες και το θάρρος να προστατεύεις όσους αγαπάς. Ως πρώτο μέρος τριλογίας, ολοκληρώνει μια πλήρη ιστορία, ενώ παράλληλα στήνει τις βάσεις για όσα ακολουθήσουν.

Τα «Φλεγόμενα Ρόδα» είναι ένα μυθιστόρημα φαντασίας που απευθύνεται τόσο σε νεαρούς αναγνώστες όσο και σε ενήλικες που αγαπούν το romantasy. Με κινηματογραφική αφήγηση και έντονη συναισθηματική φόρτιση, αποδεικνύει ότι η ελληνική φανταστική λογοτεχνία μπορεί να σταθεί ισάξια σε διεθνές επίπεδο. Είναι μια ιστορία που, πίσω από τα ξόρκια και τις μάχες, μιλά για την ανάγκη μας να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο.